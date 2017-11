L.A. Noire für Nintendo Switch benötigt 14 GB großen Day 1-Patch

Obwohl L.A. Noire bereits 2011 erschien warten auf Käufer der physischen Version der Neuauflage des Action-Abenteuers noch immer heftige Zusatzdownloads bevor das eigentliche Spielgeschehen gestartet werden kann. Wer sich L.A. Noir digital sichert benötigt zum kompletten Download 29 GB freien Speicher, damit reicht der interne Systemspeicher mit seinen 25,6 GB (mit Abzug aller sonstiger Daten) also nicht mal aus und es muss eine entsprechende Speicherkarte her. Besitzer einer Spiel-Cartridge müssen ebenfalls mindestens 14 GB an Speicher auf ihrer Konsole freischaufeln und das wirft weitere Fragen auf.

Der Speichergrößen-Vergleich offenbart, dass sich Take-Two für die preiswertere Cartridge-Variante mit 16 GB Speicher entschieden hat (und etwas Platz für Speicherstände lässt). Merkwürdigerweise verlangt der Hersteller dennoch zehn Euro mehr für die physische Switch-Version, als die Neuauflagen der aktuellen Konsolengeneration und die VR-Umsetzungen veranschlagen. Das Unternehmen hat bereits klargestellt, dass ein Update zum Spielen benötigt wird, um die letzten Bugs auszumerzen und wichtige Verbesserungen einzuführen. L.A. Noir erscheint erst am 14. November für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, auf der HTC Vive und der Oculus Rift. Habt ihr genügend Platz auf der Konsole?