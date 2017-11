Owlboy ab Februar auch auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich

Als Owlboy vor einem Jahr auf dem PC erschien haben wir das Spiel furchtbar genossen und deshalb freuen wir besonders darauf, dass Anfang nächsten Jahres endlich auch Konsolenspieler in den Genuss des liebevollen Plattformers kommen werden. D-Pad Studio hat kürzlich bekanntgegeben, dass der charmante Titel ab dem 13. Februar für Playstation 4, Xbox One und der Nintendo Switch erscheint. In einem neuen Trailer ist die Rede davon, dass es sogar eine physische Verkaufsversion geben wird. Vielleicht bekommt Owlboy dann endlich den Platz in unserem Regal, der der tolle Titel verdient hat.