The Walking Dead-Gesamtpaket angekündigt

Seit Telltale Games bestätigt hat, dass die nächste Staffel von The Walking Dead gleichzeitig die Letzte sein wird sind mittlerweile fast drei Monate vergangen. Fans von Sammlereditionen und Sparfüchse müssten damals bereits hellhörig geworden sein, denn normalerweise bedeutet eine solche Ankündigung nur eines: eine Kollektion steht bevor.

Genau das hat das Studio nun auch angekündigt und The Walking Dead: The Telltale Series Collection überraschend für Playstation 4 und Xbox One bestätigt. Die Sammlung wurde auf den 5. Dezember datiert und soll die drei vergangenen Staffeln, 400 Days und die Michonne-Episode beinhalten. Außerdem dürfen alle Besitzer ein optisches Upgrade erwarten, damit die Erfahrung insgesamt kohärenter wirkt. Einen Eindruck davon bekommt ihr im Trailer am Ende dieser Nachricht.

Falls ihr euch vor allem für die kommende Staffel interessiert dann gab es gestern sogar noch weitere spannende Nachrichten für euch. Garry Whitta (Rogue One: A Star Wars Story, The Book of Eli und eben auch beteiligt an der ersten Staffel von The Walking Dead) wird dem Story-Team beim Finale als Berater unterstützend zur Seite stehen. Was haltet ihr von Whittas Rückkehr und was sagt ihr zur The Walking Dead-Sammlung?