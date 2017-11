Zenimax zeigt uns die Clockwork City-Erweiterung von The Elder Scrolls Online

Das Clockwork City-DLC für The Elder Scrolls Online ist in ein paar Tagen erhältlich und in einer ganz besonderen Ausgabe von Gamereactor Plays haben wir fantastische Überraschungsgäste von Zenimax Online Studios bei uns begrüßen dürfen, die uns mit ihren Einblicken und Ratschlägen zur Seite standen. MMO-Novitze Dóri wurde von Lead Content Designerin Jeremy Sera und Zone Lead Greg Roth durch das neue Add On geführt und konnte mit dieser tatkräftigen Unterstützung einen ordentlichen Eindruck vom Spiel gewinnen. Wollt ihr die Erweiterung selbst noch spielen?

Das Hauptspiel ist aktuell übrigens gerade kostenlos auf der Xbox One spielbar. Noch bis morgen dürft ihr das stetig wachsende MMORPG The Elder Scrolls Online als Xbox Live Gold-Mitglied gratis spielen. Bedenkt allerdings, dass ihr, um euch im Spiel einloggen zu können, einen Account bei Bethesda.net benötigt, der wiederum mit eurem Gamertag verknüpft werden muss. Als zusätzlichen Anreiz und Belohnung für diesen Aufwand bekommt ihr 500 Kronen der Premium-Währung geschenkt. Jeglicher Fortschritt auf allen Konten wird gespeichert und ist nachfolgend solange die Server bereitstehen abrufbar; ihr braucht euch also keine Gedanken um eure Speicherstände zu machen. Der Spielclient ist gut 80 GB groß, man sollte also entsprechend bald mit dem Herunterladen beginnen.