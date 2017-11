Playstation Plus-Spiele für den Monat November enthüllt

Viele Playstation Plus-Mitglieder würden nach dem Oktober sicher zustimmen, dass das monatliche Line-Up der Gratis-Spiele für Premiumkunden den Preis der Dienstleistung allemal wert ist, schließlich gab es da das spielerische Meisterwerk Metal Gear Solid V: The Phantom Pain für lau. Nach dieser großen Überraschung sind die Erwartungen für die November-Spiele entsprechend hoch, doch ob diese erfüllt werden, muss jeder selbst wissen:

• Bound für die PS4

• Worms Battlegrounds für die PS4

• R-Type Dimensions für die PS3

• Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic für die PS3

• Dungeon Punks für die PS4 und die PS Vita

• Baphomets Fluch: Der Sündenfall [Ep. 1 & 2] für die PS Vita

That's You! wird weiterhin gratis bleiben und Playstation VR-Besitzer dürfen sich zudem über RIGS Railshooter Until Dawn: Rush of Blood freuen. Was haltet ihr von Sonys November-Line-Up?