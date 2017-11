Sony verteidigt Gewalt und Missbrauch in Paris Games Week-Trailern

Sony hat Anfang der Woche auf der Paris Games Week eine Pressekonferenz abgehalten, die schon seit Montag unsere Berichterstattung bestimmt. Trotz vieler fröhlicher und bunter PSVR-Ankündigungen bestimmten vor allem die letzten, düsteren Trailer der Medienshow die Stimmung des Abends, denn mit The Last of Us: Part II und Detroit: Become Human wurden sensible Themen und exzessive Gewalt dargestellt, ohne den Einsatz entsprechender Warnhinweise. Die gezeigte Brutalität gegen Frauen und Kinder zog harsche Kritik nach sich, denn Fans fürchten, dass Sony diese Themen als Verkaufsargument nutzt.

Jim Ryan, Präsident von Sony Interactive Entertainment Europa und Präsident der globalen Verkäufe und des Marketings bei Sony Interactive Entertainment, hat sich nun in einem Interview mit The Telegraph zu den Vorwürfen geäußert:

"The Last of Us ist offensichtlich ein Spiel das von Erwachsenen gemacht worden ist, um von Erwachsenen gespielt zu werden. Ich sollte so etwas niemals prophezeien, aber wahrscheinlich erhält es eine [FSK 18]-Freigabe, das ist glaube ich sicher. Und es gibt einen Markt von Menschen, die diese Art von Spielen mögen - Erwachsene. [...] Wir schneiden [die Spielerfahrungen] auf die [passende Zielgruppe] zu, denn für die andere Seite des Spektrums haben wir Concrete Genie, das meine Achtjährige [gleich für sich entdeckte.]"

"Ich denke was wir versucht haben ist die Porträtierung von Qualitäten der verschiedenen Spiele, die wir gezeigt haben. Und ich denke es ist schwierig in einen Clip von vier oder fünf Minuten eine Erfahrung [widerzuspiegeln], die [etliche Dutzend] Stunden andauert. Also noch einmal: Das Studio wollte ein Spiel porträtieren, das ausschließlich für Erwachsene [bestimmt] ist und genau das haben wir getan."

Als Ryan gefragt wurde, ob er persönlich glaubt, dass die Präsentation besagter Szenen die richtige Entscheidung für die Pressekonferenz war, sagte er entschieden: "Ja, ich glaube das wirklich. [...] Noch einmal, wir haben breit aufgestellte Erfahrungen und dieses Spiel wird eines sein, das von Erwachsenen genossen wird."

Die beiden besagten Videos seht ihr unten, wir möchten aber eine Triggerwarnung für den Missbrauch von Frauen und häuslicher Gewalt gegen Minderjährige aussprechen: