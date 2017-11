Heute im GR-Livestream: Minecraft auf dem eigenen Server

Minecraft ist ein Spiel der puren Kreativität, das man am besten gemeinsam mit Freunden oder online mit Fremden zusammen spielt. Wir wollten euer künstlerisches Potential herausfordern und haben einen eigenen Server kreiert, in dem ihr wahrhaft fantastische Dinge gebaut habt. Die besten Ideen stellen wir euch heute in unserem speziellen Minecraft-Livestream vor, immerhin winken coole Preise, wie die hübsche Xbox One S im Minecraft-Design und vieles mehr. Seid rechtzeitig dabei und schaltet um 16:00 Uhr unseren Livestream ein.