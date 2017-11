Koop-Trailer von Far Cry 5 zeigt Mehrspieler

Far Cry 5 wurde auf Sonys PGW-Pressekonferenz natürlich nicht vergessen, denn auf dem Medienevent präsentierte uns der Publisher einen neuen Trailer für den Koop-Modus des großen Actionspiels mit der offenen Welt. Wie das Video verrät darf die Kampagne zusammen mit einem Freund angegangen werden, was die Anzahl der möglichen Optionen, wie wir eine Mission abschließen wollen, ins Unendliche steigern lassen. Far Cry 5 erscheint am 27. Februar für PC, PS4 und Xbox One.