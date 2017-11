Sphinx und die verfluchte Mumie kommt nächste Woche auf den PC

THQs und Eurocoms wundervolles Third-Person-Action-Adventure Sphinx und die verfluchte Mumie ist ursprünglich im Jahre 2004 auf der Playstation 2, der Xbox und dem Nintendo Gamecube erschienen und wird nach all der Zeit endlich auch auf dem Computer spielbar sein. THQ Nordic hat sich dazu entschieden, das wunderbar gealterte Spiel endlich auf PC, Mac und Linux zu veröffentlichen. Das Abenteuer spielt im antiken Ägypten und stellt uns zwei sehr ungleiche Protagonisten vor, die die Welt vor bösen Machenschaften retten müssen. Die modernen PC-Fassungen werden 4K-Auflösung bei 60 Bilder in der Sekunden wiedergeben, in einer komplett neu geschriebenen 3D-Engine laufen und Maus und Tastatur in vollem Umfang unterstützen. Sphinx und die verfluchte Mumie wird ab dem 10. November zum Preis von 14,99 Euro bereitstehen.