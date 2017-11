Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds-DLC dauert ungefähr 15 Stunden

The Frozen Wilds ist das kommende DLC vom fantastischen Horizon: Zero Dawn, das in weniger als einer Woche eine neue frostige Region für Aloy freischaltet. TheSixthAxis hat nun herausgefunden, dass der Inhalt wohl um die 15 Stunden lang sein soll und viele neue Neben- und Hauptmissionen beinhaltet. Beim Fähigkeitenbaum soll es ebenfalls eine Neuerung geben, die dem Hauptspiel bislang fehlte - der Zweig des Reisenden. Darin enthalten sind Talente, die uns etwa während des Reites Dinge aufheben lassen (sehr nützlich) und eine Sprungattacke vom Reittier aus, die mächtigen Schaden verursacht. Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds wird ab dem 7. November im PSN-Store bereitstehen, untern folgen der offizielle, neue Paris Games Show-Trailer und schicke 4K-Screenshots.