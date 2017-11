Sony zeigt noch mehr Gameplay vom Shadow of the Colossus-Remake

Team Icos Shadow of the Colossus ist ein Meilenstein in der Welt der Videospiele und dieses Meisterwerk wird im Februar 2018 neu für die Playstation 4 aufgelegt. Auf der Paris Games Show gab es sehr hübsche Szenen der neuen Spielversion zu sehen, nun haben wir fünf weitere Minuten erhalten, in denen Wander gegen massive Kolosse kämpft. Außerdem hat der Titel endlich ein Preisschild erhalten: Im offiziellen Playstation-Store wird das Remake für 39,99 Euro gelistet. Wie Wccftech berichtet werden Spieler auf der Playstation 4 Pro das Spiel entweder in 4K-Auflösung bei 30 Frames oder in 1080p-HD bei 60 Bildern in der Sekunde erleben. Das Shadow of the Colossus Remake ist in Entwicklung bei Bluepoint Games und erscheint am 7. Februar 2018 für die PS4.