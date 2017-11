DICE verändert Design der Loot-Kisten in Star Wars Battlefront II

Im vergangenen Monat hat Entwickler DICE offiziell Stellung zur anhaltenden Loot-Kisten-Problematik in ihrem kommenden Actionspiel Star Wars Battlefront II bezogen und sich der schweren Kritik von vielen Beta-Spielern gestellt. Manche Leute fühlten, dass sich der Entwickler auf deutlichen Fuß in Richtung Pay-to-Win bewegt, doch DICE versicherte den aufgebrachten Fans, dass sich das System damals noch in der Entwicklung befand und die Version nicht den finalen Zustand aller Mechaniken widerspiegelte. Da das Spiel mittlerweile den Goldstatus erreicht hat sollen die Änderungen vollzogen worden sein, aber was hat sich seit der Beta beim Thema Mikrotransaktion getan?

• Epische Sternenkarten (die die seltensten und besten Perks im Spiel freischalten) werden bereits zur Veröffentlichung von Star Wars Battlefront II verfügbar sein und nicht mehr in den Beutekisten stecken. Der Entwickler hofft dadurch alle Spieler auf einem gemeinsamen Level halten zu können. Die epischen Sternenkarten werden nun primär durch das Craften freigeschaltet, mit Ausnahme von den Vorbesteller-Boni, die Käufer der Deluxe-Version und von Starter-Packs erhalten.

• Wie bereits im Oktober beschrieben müssen Spieler zuerst einen bestimmten Rang mit ihrem Profil freischalten, bevor sie von der Crafting-Funktion Gebrauch machen können. Das soll verhindern, dass sich Spieler einfach einen LKW voller Loot-Kisten kaufen, die unnötigen Teile der Ausrüstung in Einzelteile zerlegen und daraus wiederum das begehrte Set und die extrem mächtigen Sternenkarten zusammensetzen. Wir werden erst durch die stetigen Levelaufstiege in der Lage sein, Sternenkarten höheren Ranges zu erstellen.

• Die meisten Waffen werden mit dem Erreichen bestimmter Meilensteine freigeschaltet, nur einige wenige werden in Loot-Kisten stecken.

• Klassenspezifische Ausrüstung und Gegenstände werden durch das wiederholte Spielen der besagten Klasse freigespielt. Wer weit genug voranschreitet erhält Meilensteine, die uns wiederum mit thematischen Schatztruhen belohnen, die speziell Gegenstände für unsere gespielte Klasse enthalten. Das können Sternenkarten, Crafting-Materialien oder andere Items sein, die unsere Klasse unterstützen.

DICE hat noch einmal betont, dass sie das System der Mikrotransaktionen nach dem Start anpassen und ausbauen werden, es gibt also noch immer Hoffnung, falls ihr nicht mit den Änderungen einverstanden sein solltet. Wir finden es ein bisschen schade, dass Star Wars Battlefront II von seiner Loot-Kisten-Debatte überschattet wird, positivere Worte findet unser Kollege David in seiner Vorschau zur Einzelspielerkampagne.