Acht frische Screenshots von Super Lucky's Tale

Nächste Woche erscheint, pünktlich zum Start der Xbox One X, Super Lucky's Tale auf PC und Xbox One. Es wurde bereits bestätigt, dass das Jump'n'Run von Playful Entertainment eines der 130 Spiele ist, die auf der One X deutlich besser laufen sollen und das Entwicklerstudio macht kein Geheimnis daraus, wie toll ihr Spiel auf der neuen Plattform aussehen wird. Mehr dazu erfahrt ihr in der kommenden Woche bei uns, hier gibt es erst einmal einige hübsche neue Screenshots von Super Lucky's Tale: