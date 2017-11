Neue Details zur Themenpark-Erweiterung A Walk in the Park für The Surge

The Surge von Deck 13 wird ein neues DLC namens A Walk in the Park bekommen, das wissen wir bereits seit einer Weile. Der Inhalt wird im Dezember für PC, Playstation 4 und Xbox One bereitstehen und wir haben diese Woche neue Informationen und zum kommenden Add On Screenshots bekommen, die euch einen Eindruck des Vergnügungsparks vermitteln sollen.

"A Walk in the Park lässt Spieler frischen Wind schnappen, indem es die Umgebungen gegen ein offeneres, buntes [aber mindestens genauso] tödliches [Setting austauscht]. CREO World ist ein Vergnügungspark der für die Angestellten und ihre Familien erbaut wurde. Vergesst euer Verlangen nach Zuckerwatte - CREO World wurde vom Desaster nicht verschont. Der gesamte Park ist eine tödliche Falle mit verrückt gewordenen, umherstreifenden Sicherheitsteams und [mechanischen] Maskottchen [...], die geduldig darauf warten, neue Besucher ein tödliches Willkommensgeschenk zu überreichen.", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Die große Erweiterung bietet neben dem Tapetenwechsel viele Abkürzungen und Geheimnisse und natürlich wird es auch einen "furchterregenden Boss" geben. Außerdem wurden insgesamt 16 neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände bestätigt. Wer The Surge noch gar nicht gespielt hat, kann sich Ende des Jahres die Complete Edition sichern, die das A Walk in the Park-Add On und die aktuellste Spielerfahrung beinhaltet. Schaut euch aber erst einmal die Screenshots an und werft einen Blick in unsere Kritik.