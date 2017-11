Mehr als 17 Millionen Steam-Spieler besitzen Playerunknown's Battlegrounds

Brendan Green und Bluehole Studio haben in diesem Jahr mit einer völlig unbekannten IP einen unvergleichlichen Hype ausgelöst, der einen Meilenstein nach den anderen bricht. Wie die aktuellen Daten von SteamSpy verraten hat sich Playerunknown's Battlegrounds allein auf Steam bereits mehr als 17 Millionen Mal verkauft. Das führte bereits zu Mutmaßungen, dass der Titel schon bis Ende des Jahres die nächste Marke von 20 Millionen Spielern erreichen dürfte. Mit den kürzlichen Anti-Cheat-Maßnahmen hat das PUBG-Team zumindest den Grundstein für die Zukunft gelegt, allerdings kommt das Spiel nicht in allen Teilen der Welt gut an.

Quelle: ResetEra.