Ultrawings VR kommt schon ''bald'' für PSVR

Bit Planet Games hat am Montag einige spannende Informationen zu ihrem kommenden Simulationsspiel Ultrawings VR bekanntgegeben. Auf der Paris Games Week wurde enthüllt, dass der Titel schon "in Kürze" seinen Weg auf das Playstation VR-Headset finden wird. Passend zu dieser Ankündigung gab es einen eigenen Trailer, in dem wir gesehen haben, wie der Titel auf dem Headset aussieht. Falls ihr mit Ultrawings VR noch nichts anzufangen wisst: Das ist ein Simulator in dem wir durch eine offene Welt fliegen können. Nebenbei warten kleine Minispiele auf uns, aber es geht vor allem um das Gefühl des Fliegens. Falls euch das interessiert, dann schaut euch doch mal den neuen Trailer an: