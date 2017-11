Paris Games Week-Trailer zeigt Zusatzinhalte der Konsolenversionen von Die Sims 4

Am 17. November erscheint Die Sims 4 auf der aktuellen Konsolengeneration und wie Sony Anfang der Woche auf der Paris Games Week vorstellte, werden dort allerhand spannende Inhalte auf uns warten. Das Video stellt uns die vielen Erweiterungen vor, mit denen wir das Leben unserer Sims gestalten und individualisieren dürfen. Egal ob Haustiere, Dachterrassen mit Swimmingpool oder vampirische Dekoartikel - auf den neuen Konsolen wird all das zusammenkommen. Was ist bis heute eure liebste Erweiterung für Die Sims 4?