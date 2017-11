League of War: VR Arena ist ein Tabletop-Schlachtfeld-Simulator

League of War: VR Arena ist ein Strategiespiel für das Playstation VR-Headset, das Sony am Anfang der Woche auf der Paris Games Week vorgestellt hat. Das Spiel hat dort nicht nur einen frischen Trailer bekommen, der Creative Director Mike Stemmle hat zudem viele weitere Details auf dem Playstation-Blog enthüllt. Grob gesagt nimmt sich der Titel die Strategie des League of War-Franchise und packt sie in eine virtuelle Tabletop-Welt. Auf dem holografischen Tisch läuft dann alles ineinander und wir schauen uns das Geschehen aus einem 360-Grad-Winkel an.

"Es ist ein trügerisch simples Spiel. Du und die Gegner haben Armeen von jeweils zwölf Militäreinheiten, die zufällig in vier Gruppen aufgeteilt werden.", erklärt Stemmle. "Jede Einheit beansprucht unterschiedlich viel Energie, abhängig davon wie mächtig sie ist. Wenn eine Einheit bereit ist auf dem Schlachtfeld aufgestellt zu werden, nehmen wir sie einfach, packen sie auf die Karte und schauen dabei zu, wie sie [von allein] versucht, die gegnerische Basis zu zerstören. Einfach oder?"

"Nur ist es nicht so leicht, denn euer Kontrahent macht ja das Gleiche. Während die Sekunden runterticken und der Feind immer näher kommt, werdet ihr euch fragen, ob es sich lohnt noch ein wenig zu warten und einen großen, mächtigen Panzer zu beschwören, oder ihr lieber mit einer billigen Schar von Einheiten den Gegner ablenkt. Solltet ihr Anti-Infanterie-Helikopter aufstellen oder warten, bis man sie mit einer Artillerie-Einheit paaren kann? Es ist einfach zu spielen, aber schwierig zu meistern - das ist praktisch unser Unternehmenskredo."

League of War: VR Arena wird eine Einzelspielerkampagne unterstützen, in dem uns die Stimmen von Kommandanten Befehle erteilen, und einen Arcade-Modus, in welchem man Kopf-an-Kopf-Schlachten ausfechtet und eigene Armeen aufbaut. Den Trailer der Paris Games Week findet ihr unten, wie klingt diese Idee in euren Augen für ein VR-Spiel?