Bow to Blood kommt 2018 für PSVR

Unter den zahlreichen PSVR-Titeln die diese Woche auf der Paris Games Week von Sony vorgestellt wurden hat es auch Bow to Blood vom Entwickler Tribetoy geschafft. In einem brandneuen Spiel zeigt sich das Abenteuerspiel in voller Montur und verrät zudem, dass wir 2018 damit rechnen dürfen. Im Spiel dreht sich alles um die Kämpfe in luftiger Höhe auf dem Deck von Luftschiffen, auf denen wir etliche Dinge zu tun haben. Im frischen Trailer sehen wir beispielsweise Schusswechsel, Rennen und viel Chaos - nicht unähnlich zum Erlebnis, das wir Anfang des Jahres von Star Trek: Bridge Crew bekommen haben. Was für einen Eindruck bekommt ihr?