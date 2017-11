Hier seht ihr das komplette PSVR-Line-Up von Sonys Paris Games Week-Show

Das Playstation VR-Headset ist bereits ein Jahr alt und ist bei den Kunden ganz gut angelaufen. Anfang der Woche hat Sony in Paris gezeigt, dass sie die Peripherie auch im kommenden Jahr unterstützen wollen. In einem eigenen Video haben sie einige Projekte in den Fokus gerückt und dabei vielfältige Projekte vorgestellt, die die Möglichkeiten der Playstation VR zeigen. Einen allgemeinen Eindruck davon bekommt ihr im Video, genauere Informationen zu den Neuankündigungen erhaltet ihr in den vielen PSVR-Nachrichten, die wir diese Woche zum Thema veröffentlicht haben. Falls ihr etwas verpasst haben solltet, dürfte euch diese Zusammenfassung sicher helfen.

- Moss kommt für PSVR im Februar

- Blood & Truth ist ein neues VR-Spiel für echte Draufgänger

- Megalith für Playstation VR enthüllt

- Stifled ist ein Horrospiel, in dem ihr ''euer Herz schlagen hört''

- Ultrawings VR kommt schon ''bald'' für PSVR

- Bow to Blood kommt 2018 für PSVR

- Parcours-Rennen kommen mit Sprint Vector auf die PSVR

- Dead Hungry erscheint für PSVR

- League of War: VR Arena ist ein Tabletop-Schlachtfeld-Simulator

- Cinematischer Plattformer Star Child für PSVR vorgestellt