Ikonische Carentan-Karte im neuen Call of Duty: WWII-Trailer vorgestellt

Carentan ist eine der bekanntesten Karten des Call of Duty-Franchise, denn sie wurde bereits in vielen Titeln der Serie umgesetzt. Wie wir im vergangenen Monat geschrieben haben, wird auch das neue Weltkriegs-Call of Duty die ikonische Mehrspielerkarte beinhalten, nun wurde bekannt, dass diese Map bereits ab dem ersten Tag erhältlich sein soll - zumindest wenn ihr Season Pass-Besitzer seid. Wann und ob Carentan auch für normale Spieler verfügbar wird, ist aktuell noch nicht bekannt, dafür gibt es einen weiteren Trailer mit der HD-Umsetzung: