Spielt Aloy in Monster Hunter: World, Demo angekündigt

Monster Hunter: World erscheint am 26. Januar und auf der Paris Games Week konnten wir einen neuen tollen Eindruck von Capcoms neuestem Monster-Slasher sehen. Das Video zeigt uns das beeindruckend anmutende Gameplay mit gewaltigen Monstern und einige spannende Überraschungen, die Konsolen- und PC-Spieler Ende Januar erwarten. Als großes Finale hat Sony Aloy aus Horizon: Zero Dawn vorgestellt, die als Charakter-"Skin" exklusiv für Playstation 4-Spieler zum Einsatz kommen wird. Ist das eine angenehme Überraschung?

Auf der Bühne der Paris Games Week wurde zudem eine exklusive Partnerschaft zwischen Sony und Capcom bekanntgegeben, über die ihr im Playstation-Blog mehr Informationen erhaltet. Diese ermöglicht allen PS4-Spielern zwischen dem 9. und dem 12. Dezember die Gamescom-Demo (die die Grundlage unserer Vorschau war) selbst anzuspielen - so lange ihr PS Plus-Mitglied seid. Für Freunde von Monster Hunter ist das eine tolle Gelegenheit, selbst ins Spiel zu schauen. Nur schade, dass Xbox- und PC-Spieler ausgelassen werden. Hier ist die offizielle Beschreibung:

Vom 9. bis 12. Dezember, könnt ihr mit bis zu drei Freunden eure ersten Narben in den gefährlichen Gebieten dieser neuen Welt verdienen. In dieser Beta bekommt ihr die Aufgabe einen Great Jagras und einen Anjanath im Ancient Forst zu jagen, sowie einen Barroth in Wildspire Waste. Während diese eure eigentlichen Hauptziele sind, solltet ihr immer die Augen nach anderen [tödlichen] Monster offen halten, die das Ökosystem durchstreifen."