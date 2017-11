Super Mario Odyssey verkauft zwei Millionen Spiele in drei Tagen

Super Mario Odyssey ist erst seit letztem Freitag erhältlich und erfreut seitdem viele Millionen Spieler auf der ganzen Welt. In einem aktuellen Finanzbericht verrät Nintendo, dass sich das neue Spiel mit dem Firmenmaskottchen wahnsinnig gut verkauft habe und auch wenn dem Unternehmen zur Zeit der Veröffentlichung des Reports noch keine offiziellen Daten vorlagen, werde die Verbreitung von Super Mario Odyssey auf mindestens zwei Millionen Kopien geschätzt - nur drei Tage nach dem Start. Die hohen Erwartungen des japanischen Studios scheint das Spiel dabei vollends erfüllt zu haben, was vielleicht auch an der großartigen Medienrezeption liegen könnte. Der Bericht verrät auch, dass Nintendo außerdem die Produktion der Nintendo Switch ankurbelt, um auf die bevorstehende Wintersaison vorbereitet zu sein.