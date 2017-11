Nintendo-Präsident Kimishima spricht über aktuelle Trends in der Switch-Benutzung

Die Nintendo Switch ist erst ein halbes Jahr erhältlich, doch Nintendo ist bereits in der Lage Auskünfte zu aktuellen Verbrauchertrends zu geben. Im kürzlich erschienenen Finanzbericht sprach Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima ausgiebig darüber, wie Konsumenten und Kunden die Switch bedienen und welche Trends das Unternehmen bemerkt.

"Diese Darstellung basiert auf den Kennzahlen für das Nintendo Switch-Gameplay registrierter Nintendo-Accounts, die aus dem Internet stammen. Es gibt drei verschiedene Nintendo Switch-Spielmodi: TV-Modus - dabei ist die Nintendo Switch angedockt und [das Spiel] findet auf dem TV-Bildschirm statt. Dann gibt es noch den Tabletop-Modus und den Handheld-Modus; in dem die Nintendo Switch aus dem Dock entfernt wurde. Wie der Graph veranschaulicht werden die verschiedenen Spielstile der Hardware klassifiziert, vom angedockten [Modus] bis hin zur [tragbaren] Erfahrung. Wir sehen deutlich, dass Konsumenten ihren eigenen Spielstil [finden]."

<i>"Hier sind einige Informationen zu den Käufern der Nintendo Switch. Das sind die Ergebnisse von Konsumentenbefragungen im US-amerikanischen Markt im Oktober, die mit [Nutzern durchgeführt wurden], die ihre Nintendo-Accounts auf den Nintendo Switch-Systemen verbunden haben. Bitte beachten Sie, dass diese Ergebnisse ausschließlich für den US-amerikanischen Markt gelten. Wie erkenntlich ist werden Käufe primär von männlichen Konsumenten in den Zwanzigern und Anfang 30 durchgeführt. Diese Resultate zeigen das gute Interesse an Kunden in der Altersgruppe von zehn bis 19.".

Quelle: Nintendo Everything.