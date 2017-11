Media Molecules Dreams ist nicht tot, trotz Abwesenheit auf der Paris Games Week

Im Vorfeld der Paris Games Week kamen einige Gerüchte über Media Molecules neues PS4-Spiel Dreams auf, denn wir haben schon seit einiger Zeit nichts von dem Titel gehört. Als das Studio am Montag nicht zu sehen war kochten diese Themen wieder auf, doch DualShockers hat ein aktuelles Statement vom Entwickler mitbekommen. In einem Presseslot nach der eigentlichen Konferenz sprach Media Molecule-Chef Siobhan Reddy über das Spiel und bestätigte dort, dass das Spiel gute Fortschritte macht: "Ich bin ziemlich gespannt darauf Dreams abzuschließen. [...] Wir machen intern bereits ziemlich coole Sachen [mit dem Titel]. Ich habe [damit] zwei Spiele in der vergangenen Woche kreiert und [nur zur Info:] ich glaube es könnte eine kreative Explosion werden." Trotz dieser positiven Nachrichten gibt es weiterhin kein Erscheinungsdatum für Dreams, auch weil der Entwickler offenbar noch nicht sicher ist, ob er eine VR-Umsetzung angehen möchte.