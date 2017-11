Stifled ist ein Horrospiel, in dem ihr ''euer Herz schlagen hört''

Auf der Paris Games Week hat Sony am Montag das neue Horrorspiel vom Entwickler was Gattai Games' enthüllt. Das Projekt heißt Stifled und ist als VR-Erfahrung konzipiert, in dem wir Echolokation einsetzen, um uns durch die Umgebung zu manövrieren (nicht ganz unähnlich zur gruseligen Indie-Überraschung Perception). Das Spiel nutzt Geräuschquellen, deren Soundwellen an den Umgebungen abprallen und somit für kurze Zeit Silhouetten naher Objekte erschaffen. Der Twist in Stifled wird sein, dass wir einerseits vor Monstern davonrennen müssen (was Lärm verursacht aber unsere Umgebung sichtbar macht) und gleichzeitig leise vorgehen sollen, um nicht entdeckt zu werden. Wir sind mal gespannt, wie diese Rechnung aufgeht. Mehr Details zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite. Stifled steht bereits seit Halloween bereit und ist auf dem PC, der Xbox One und der Playstation 4 erhältlich.