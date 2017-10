The Last of Us: Part II zeigt brutalen düsteren Gewalt-Trailer

Als Kirsche auf der heutigen Pressekonferenz von Sonys Paris Games Week-Auftakt hat uns der japanische Publisher einen neuen atmosphärischen Trailer von The Last of Us: Part II vorgestellt. Im Trailer werden komplett neue Figuren eingefügt, die offenbar in irgendeiner Beziehung zu Ellie und Joel stehen. Das intensive Video zeigt fast fünf Minuten schonungslos gewalttätige Action gegen Menschen, darunter eine Frau die im Regen an den Galgen geschliffen wird und die gezielte Zerstückelung von Gelenken mit einem Hammer. Das alles ist unfassbar brutal und düster inszeniert und deshalb ganz sicher nichts für schwache Nerven. The Last of Us: Part II erscheint exklusiv für Playstation 4.