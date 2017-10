Detroit: Become Human greift Themen wie Kindesmissbrauch auf

Detroit: Become Human ist ein Spiel das mit seinen sozialen Problemen polarisieren will. Auf der Paris Games Week haben wir eine weitere Szene aus dem Spiel gesehen und mussten einen häuslichen Angriff eines brutalen Familienvaters miterleben. Kara, eine der spielbaren Figuren aus dem Spiel, erlebt darin wie ihr Besitzer sein Kind Alice attackiert. Der Trailer stellt anschließend Lösungsmöglichkeiten vor, wie wir das Geschehen hätten beeinflussen und sogar aktiv gegen die häusliche Gewalt aufbegehren können. Sony datierte Detroit: Become Human auf das Frühjahr 2018.