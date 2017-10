Kampf vom neuen God of War im Paris Games Show-Trailer

Bisher hat Santa Monica Studios bei ihren God of War-Trailern sehr behutsam die Grafik, die Welt und die mystischen Themen inszeniert, doch gestern haben wir in Frankreich das brachiale Kampfsystem in Aktion gesehen. Das Video von der Paris Games Week 2017 zeigt uns einige coole Fähigkeiten und brutale Tritte, da wir auch unsere Umgebung nutzen können, um uns gegen die Feinde zu erwehren. Die God of War-Serie ist bekannt für ihr befriedigendes Kampfsystem - kann das neue Spiel da mithalten?