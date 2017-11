Exklusive Screenshots und Gameplay von Gear Club Unlimited auf Nintendo Switch

Obwohl Eden Games und Microids' noch ein bisschen Zeit mit ihrem echten Racer auf der Nintendo Switch haben, konnten wir am vergangenen Wochenende bereits einen exklusiven Blick in Gear Club Unlimited werfen. Wir haben all das für euch festgehalten und eigenes Gameplay mitsamt echter Screenshots aufgenommen. Ihr seht eine leicht veraltete Testversion, in der es aber immerhin schon ein paar Autos zu sehen gibt: BMW Z4 Roadster, Ford Mustang GT, Lotus Elise und der Alfa Romeo 4C stehen neben dem Tuning-Menü, einen Tab für die sogenannte Auto-Kollektion und einigen Strecken bereits. Gear Club Unlimited erscheint am 1. Dezember exklusiv auf der Nintendo Switch.