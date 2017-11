Exploratives Indie-Spiel Oure für PS4 erhältlich

Noch immer beschäftigt uns die Paris Games Week, denn dort gab es einige interessante Informationen und Neuankündigungen. Einer der frisch vorgestellten Titel der Pre-Show von Sony war das Indie-Spiel Oure vom Entwickler Heavy Spectrum Limited, das überraschenderweise bereits im Playstation Store erhältlich ist. 19,99 Euro kostet der Spaß in dem sich ein kleines Mädchen in einen roten Drachen verwandelt und durch die Luft fliegt. Das ganze wirkt ebenso malerisch wie AER: Memories of Old von Daedalic, das wir erst letzte Woche gespielt haben.

"Erobere die Lüfte in einer traumhaften Wolkenlandschaft und erwecke die Relikte einer verlorenen Zivilisation wieder zum Leben. Als einzigartiges Kind, geboren mit den Kräften alter Drachen, haben dich deine Eltern von der verwundeten Oberfläche in das Land über den Himmeln geschickt. Dort musst du die Fähigkeiten deiner menschlichen Form und deiner Drachenform einsetzen, um magische Kräfte zu sammeln, geheimnisvolle Rätsel zu lösen und die mysteriösen „Titanen" ausfindig zu machen, die die Welt zu neuem Leben erwecken können.", so die offizielle Beschreibung im PSN-Store. Ein neuer Trailer zeigt euch das Ganze in Aktion. Was sind eure Indie-Highlights der diesjährigen Paris Games Week gewesen?