Codemasters stellt Onrush auf der Paris Games Week vor

Codemasters hat am Montag ihren nächsten Racer auf der Paris Games Week vorgestellt. Das kommende Spiel des Studios hört auf den Namen Onrush, stellt überdrehte Action in den Mittelpunkt des Spielgeschehens und beinhaltet bunte Autos, Motorräder und Buggies, die in akrobatischen Stunts gegeneinander antreten. Onrush wurde für PS4 und Xbox One vorgestellt und soll im Sommer nächsten Jahres erscheinen. Von einer PC-Version ist momentan noch nicht die Rede, dafür dürft ihr euch einen Eindruck des abgedrehten Spaßes im neuesten Trailer machen. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet.