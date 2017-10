Der hübschste Trailer der Paris Games Week stellt Concrete Genie vor

Die am stärksten ins Auge fallende Enthüllung des heutigen Abend war ohne Frage Concrete Genie, das neue Spiel von den Entwined-Machern Pixelopus. In einem bewegenden Trailer von der Paris Games Week erfahren wir mehr über die Hintergründe des Spiels und wie die Bilder unsere Umwelt beeinflussen. Neben den leuchtenden Kunstwerken hat Sony großen Wert auf Atmosphäre gelegt, denn neben dem Protagonisten sehen wir immer wieder eine Gruppe von gemeinen Kindern, die den armen Ash (nicht der Pokémon-Trainer) ärgern und herumschubsen. Wie genau der Junge seine Probleme mit den anderen Kids löst und ob er sich letztendlich vollkommen in seiner Kunstwelt zurückzieht, das finden wir heraus sobald Concrete Genie 2018 auf der PS4 landet.