The Gardens Between für Ende 2018 auf Playstation 4 bestätigt

The Voxel Agents' neues Adventure The Gardens Between erscheint Ende 2018 für die Playstation 4, das hat Sony gerade in Paris auf der PGS-Pressekonferenz enthüllt. Das Puzzlespiel stellt uns Arina und Frendt vor, die sich in einer mysteriösen und bunten Welt wiederfinden. Falls euch Rätsel bislang immer abgeschreckt haben dürft ihr euch entspannen, da The Gardens Between sehr zart mit dieser Thematik umgehen will. Im Vordergrund der Erfahrung steht nämlich der geschichtliche Faden, der die liebevoll gestalteten Szenarien zusammenhält.