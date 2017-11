Playerunknown's Battlegrounds könnte in China gebannt werden

Obwohl Playerunknown's Battlegrounds in diesem Jahr eines der beliebtesten Spiele der Welt geworden ist, ist der Battle Royale-Titel noch immer nicht in allen Ländern erhältlich. Wie sich nun herausstellt könnte die weitere Verbreitung des Phänomens sogar recht kompliziert werden, denn in der Republik von China kommt PUBG überhaupt nicht gut an. In einer offiziellen Pressemitteilung der chinesischen "Audio and Video and Numeral Publishing Association" heißt es, dass Bluehole Studios Spiel in China aufgrund seiner gewalttätigen und unmoralischen Inhalte gebannt werden könnte.

Die Regierung vergleicht den Titel mit den antiken Gladiatorenkämpfen im alten Rom. Das Spielziel, also das Überleben eines einzelnen Individuums, läuft zudem den Prinzipien entgegen, für die die chinesische Republik eigenen Aussagen zufolge steht. Außerdem bestehe eine Gefährdung junger Menschen im Land, die den Inhalten ausgesetzt seien, weshalb die Organisation allen lokalen Entwicklungsstudios empfiehlt, sich nicht mit Battle Royale-Spielen zu beschäftigen und von der Bewerbung solcher Inhalte in eSports-Wettbewerben und Livestreams abzusehen.

Die Zukunft von Playerunknown's Battlegrounds schwebt deshalb aktuell noch ein bisschen in der Luft, denn diese Nachricht wird sicher nicht auf allzu viel Jubel bei Bluehole gestoßen sein. Chinesische Spieler gelten ja schließlich zu den eifrigsten Spielern der Welt, vor allem in Mannschaftsspielen.

Quelle: MMOculture.