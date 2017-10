Nintendo verzeichnet 7,63 Millionen ausgelieferte Nintendo Switch

Heute Morgen hat Nintendo die offiziellen Umsatzzahlen des zweiten Quartals bekanntgegeben und mit ihrer globalen Verkaufsplattform ein positives Wachstum bestätigt. Bis einschließlich dem 30. September 2017 wurden insgesamt 7,63 Millionen Nintendo Switch ausgeliefert, 2,93 Millionen Einheiten davon entfallen allein auf das Quartal des Jahres. Aus dem Finanzbericht können viele Informationen herausgelesen werden, das hier sind die Kerndaten:

- Verkaufsprognose der Nintendo Switch wurde auf 14 Millionen erhöht (Zeitraum vom April 2017 bis Ende März 2018)

- Umsatzerlöse: 374,041 Millionen Yen, Anstieg von 173,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

- Betriebsgewinn: 39,961 Millionen Yen

- Profit: 51,503 Millionen Yen

- Switch-Hardware: 2,93 Millionen Einheiten in diesem Quartal / 4,89 Millionen Kopien [im Vorquartal]

- Switch-Software: 13,98 Millionen Exemplare in diesem Quartal / 22.02 [im Vorquartal]

- 3DS-Hardware: 1,91 Millionen Geräte in diesem Quartal / 2,86 [im Vorquartal]

- 3DS-Software: 7,7 Millionen Spiele in diesem Quartal / 13,82 [im Vorquartal]

- Mobile Geräte, IP-bezogenes Einkommen: 17,925 Millionen Yen

Als Nintendo einzelne Software besprach wurde vor allem die Performance von Splatoon 2 gelobt, die in Japan und dem Rest der Welt 3,61 Millionen Kopien verkaufen konnte. Mario Kart 8 Deluxe und Arms zeigten ebenfalls sehr gute Verkäufe. Nintendo sprach zudem von einem signifikanten Anstieg bei der Verbreitung des Nintendo 3DS nach dem globalen Erscheinen des New Nintendo 2DS XL (2,86 Millionen Einheiten verkauft, 5 Prozent mehr als im vergangenen Jahr). Gaming auf der Plattform wird jedoch immer schwieriger, deshalb sind die Verkaufszahlen um fast 28 Prozent eingebrochen (13,82 Millionen Einheiten, trotz starker Titel wie Metroid: Samus Returns und Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia). Zum Super Nintendo Entertainment System: Super NES Classic Edition konnte das japanische Unternehmen noch keine aktuellen Zahlen bekanntgeben, da die Konsole erst in diesem Monat in Japan erschien. Die Zahlen der Amiibos sind ebenfalls positiv bemerkt worden, 5,1 Millionen Plastikfiguren haben im vergangenen Jahr ihren Weg in die Haushalte der Spieler gefunden.

Nintendo ist wieder auf dem richtigen Weg nicht wahr?

Quelle und Danke an <a href="http://nintendoeverything.com/nintendo-q2-financial-results-fy32018-switch-at-7-63-million-shipped-total/"</a>.