Outlast 2 verkauft fast eine Million Einheiten

Am 25. April erschien Outlast 2 auf der Xbox One, dem PC und der PS4 und wie wir heute erfahren haben, hat sich Red Barrels' Horrorspiel innerhalb der ersten sechs Monate beinahe eine Million Mal verkauft. Die Bestätigung kommt vom Mitbegründer und Senior Game Designer Philippe Morin in einem aktuellen Interview mit WCCFTech: "Wir sind sehr nahe daran eine Million Einheiten zu verkaufen. Wir wussten, dass das Spiel polarisieren würde aber was ist der Sinn daran als Indie-Entwickler auf Nummer sicher zu gehen?"

Während des Gesprächs wurde Morin gefragt, ob er Stellung zu der Aussage eines früheren Visceral Games-Entwicklers beziehen könnte, der sagte Horrorspiele würden sich schlecht verkaufen, weil die Kunden zu ängstlich seien, das Spiel zu spielen. Seine Antwort stimmt diesem Statement zu:

"Es macht die ganze Angelegenheit etwas verzwickter, denn wenn man sich einem Horrorspiel nähert, dann tut man das nicht auf die Art, wie man an einen AAA-Blockbuster [...] herangeht. Horrorfans sind leidenschaftlich und hingebungsvoll, aber das Horrorgenre ist eine Nische. Je größer das Budget, desto mehr muss man sich einem breiteren Publikum nähern. Ich bin offensichtlich nicht mit Viscerals detaillierter Situation vertraut, doch für uns macht es Sinn Horrorspiele zu kreieren."

Im weitern Verlauf bestätigte Morin das Interesse des Studios in Zukunft weiterhin an gruseligen Erfahrungen zu arbeiten. Allerdings sagte der Chef von Red Barrels, dass sich das Studio breiter aufstellen möchte, um die "Muskeln etwas zu dehnen". Die nähsten Bemühungen des Studios könnten uns demzufolge mit neuen Ideen überraschen. Mochtet ihr Outlast 2?