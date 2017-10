Xbox One X: Werbebooklet vergleicht Leistung mit One S, PS4 und PS4 Pro

Die Veröffentlichung der Xbox One X steht kurz bevor und Microsoft bewirbt die Konsole weiterhin selbstbewusst aggressiv mit seinen Konkurrenten. In einem Werbebooklet vergleicht das Unternehmen die Leistung der "stärksten Konsole der Welt" mit denen der Xbox One S, der Standard-PS4 und der PS4 Pro. Eines der veröffentlichten Bilder zeigt eine Infografik, das die gröbsten Benchmarks der vier Hauptplattformen miteinander vergleicht. Die beeindruckende Performance der One X übersteigt natürlich alle ihrer abgebildeten Kontrahenten. Wartet ihr mit dem Kauf oder habt ihr schon zugeschlagen?

Quelle: Wccftech.