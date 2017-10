Breath of the Wild: The Champions' Ballad soll noch 2017 kommen

Es ist schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal offizielle Informationen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild von Nintendo bekommen haben. Die unvergleichbare Reise von Link ist aber noch nicht zu Ende, denn das kommende Add On The Champions' Ballad steht immer nach wie vor aus. Laut Nintendos amerikanischen Firmenpräsidenten Reggie Fils-Aime brauchen sich Fans jedoch keine Sorgen zu machen, denn der Inhalt werde noch 2017 erscheinen. The Legend of Zelda-Schöpfer Eiji Aonuma hat unabhängig davon in einem Video auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Nintendo den Status der Champions' Ballad angesprochen und darin bestätigt, dass die Entwicklungsarbeiten voranschreiten und die Enthüllung des Erscheinungsdatums kurz bevorstehe. Es ist wahrscheinlich, dass Nintendo den Termin noch eine Weile hinauszögert, um Super Mario Odyssey etwas mehr Zeit zu geben, damit sich die beiden Spiele nicht gegenseitig im Weg stehen.

Quelle: Kotaku.