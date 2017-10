So sieht Hellboy in Injustice 2 aus

Hellboy ist der neueste DLC-Kämpfer in der Besetzung von Injustice 2. Der Antiheld aus den Dark Horse-Comics ist ein Gast im DC-Universum und hat neben seinem Steinarm einige Tricks auf Lager. Im Trailer seht ihr die Bewegungen in Aktion und könnt euch selbst davon überzeugen, wie furchtbar schief das gelaufen ist. Wer genau hinsieht dem fällt auf, dass der Steinarm auf magische Art und Weise die Seite wechselt, abhängig davon in welche Richtung der Spieler gerade schaut. Natürlich sollte die Ausprägung aber immer nur an einer Seite bestehen, weshalb sich Fans nun berechtigterweise beschweren. Netherrealm hat sich noch nicht zum Vorfall geäußert.