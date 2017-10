Horizon: Zero Dawn beweist, dass Einzelspielererfahrungen eine Zukunft haben

Das Überleben von Einzelspielertiteln ist in der letzten Zeit ein bisschen verdammt worden. Entwickler sehen die Monetarisierung von solchen Inhalten als "kompliziert" an und konzentrieren sich stattdessen lieber auf die Implementation von zusätzlichen Einnahmequellen, um ihre stetig steigenden Kosten zu decken. Guerrilla Games' Principal Game Designer Tim Stobo hält Einzelspielererfahrungen jedoch noch immer für wertvoll und das aktuelle Spiel des Studios, Horizon: Zero Dawn, hat das seiner Meinung nach mehr als bewiesen.

"Ich denke Horizon beweist, dass es eine Zukunft für hochwertige Einzelspielererfahrungen gibt. [Die kommende Story-Erweiterung Frozen Wilds] zeigt das noch einmal.", so Stobo im Gespräch mit den Kollegen von GameSpot. "Wir sind wirklich bemüht Spielern das hohe Niveau und die qualitative Erfahrung abzuliefern. Es scheint als gäbe es einen Wandel in anderen Teilen der Industrie, doch bei Guerrilla sind wir noch immer darauf fixiert, großartige Geschichten zu erzählen."

"Ich denke es ist besser, es sich aus der anderen Perspektive anzuschauen. Ich denke wir werden mehr Spiele wie Destiny sehen und ich denke es gibt einen Platz dafür.", führt er fort. "Aber dann schaut euch die hochgelobten Titel dieses Jahres an - es gibt Horizon, Zelda und Schatten des Krieges; es gibt fantastische Einzelspielerspiele. Wenn wir [dazu] noch Always-Online-Erfahrungen bekommen bietet das eine großartige Diversität für Spieler." Glaubt ihr dass Abenteuer für Einzelspieler aus der Mode kommen?