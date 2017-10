War Thunder erscheint für Xbox One und Xbox One X

Gaijin Entertainment hat am Freitag bekanntgegeben, dass sich ihre Kriegssimulation War Thunder für die Xbox One in Entwicklung befindet. Damit soll eine vollkommen neue Gruppe von Spielern angesprochen werden, die im Spiel um Kampf um Land, See- oder die Lufthoheit kämpfen. "Schon lange haben sich unsere Fans eine War Thunder Version für die Xbox One gewünscht und wir haben hart daran gearbeitet, das plattformübergreifende Spielerlebnis von War Thunder auch für sie verfügbar zu machen. Wir freuen uns daher ankündigen zu dürfen, dass wir eine Übereinkunft mit Microsoft getroffen haben, um War Thunder auf die Xbox One und Xbox One X zu bringen.", erklärt Gaijin Entertainment-CEO Anton Yudintsev in der offiziellen Pressemitteilung. "Mehr als 20 Millionen Spieler haben War Thunder bereits auf unterschiedlichen Plattformen gespielt und wir können es kaum erwarten, dass sich auch die Spieler auf der Xbox One und Xbox One X den Gefechten anschließen können." Holt ihr euch für das Spiel eine Xbox One?