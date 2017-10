Heute im GR-Livestream: Assassin's Creed Origins

Zu sagen dass Assassin's Creed Origins warm von den Kritikern auf der ganzen Welt empfangen wurde ist angesichts unseres eigenen Tests eine klare Untertreibung. Doch Wörter sind am Ende des Tages nur Wörter, deshalb wollen wir euch in der heutigen Ausgabe unseres Gamereactor-Livestreams zeigen, was das Spiel alles drauf hat. Dóri hat sich zwei Stunden Zeit genommen, um euch den Anfang von Bayeks Abenteuer zu demonstrieren. Falls ihr euch für den nächsten Ableger der langjährigen Serie interessiert, schaltet rechtzeitig um 16:00 Uhr ein und macht euch in unserem Livestream einen eigenen Eindruck.