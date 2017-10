Sea of Thieves: Update führt Selbstversenkung ein

In diesem Monat hat Rare neue Details zu den Kommunikationshilfsmitteln von Sea of Thieves veröffentlicht, nun zeigen sie das nützliche Feature in einem 4K-Trailer, das mit einem kommenden Update in die technische Alphaphase des Piratenspiels hinzugefügt wird. Rare weist wiederholt daraufhin, dass die nonverbale Kommunikation über geschriebene Nachrichten ein "Notfallplan" sei und für das optimale Spielerlebnis ein Sprachchat empfohlen wird.

Ein weiteres Feature des Updates betrifft die Brigg des Schiffes. Spieler die sich nicht an die Regeln halten dürfen von der Crew gemeinschaftlich zur Zwangspause verdonnert und eingesperrt werden. Sobald man dort drin steckt, muss eine weitere Wahl einstimmig beschließen, dass wir dort auch wieder raus kommen (also nicht die beste Entscheidung, sich mit seinen Mitspielern anzulegen). Übrigens auch sehr interessant ist die neue Option der Selbstversenkung, mit der ihr im Grunde euer Schiff unter Wasser setzt. Klingt im ersten Moment vielleicht nicht sonderlich produktiv hilft im Fall der Fälle aber dabei Meerjungfrauen anzulocken, mit denen ihr euer Schiff verlasst und eine sichere Position erreicht.