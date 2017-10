Freddy Krueger terrorisiert Dead by Daylight

Mit Freddy Krueger von A Nightmare on Elm Street tritt ein weiterer ikonischer Schrecken aus einem beliebten Horror-Franchise dem stetig wachsenden Roster von Dead by Daylight bei. Der neue Charakter nutzt seine ikonischen Handschuh-Klauen und dämonische Traumkräfte, um einen "niemals enden wollenden Alptraum" auf die anderen Überlebenden heraufzubeschwören. Die Gefangenen müssen deshalb konstant Energiedrinks und Pillen schlucken, um nicht einzuschlafen. Im 6,99 Euro teuren DLC ist außerdem die die Badham-Vorschule enthalten, "der Platz an dem Freddy zu dem rachlüstigen Killer wurde, der er heute ist". Das Add On ist aktuell nur auf dem PC erhältlich, soll aber in Kürze schon auch auf der PS4 und der Xbox One Unheil verbreiten.