Ausgiebiger Eindruck vom Kampfsystem von Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance ist eines der spannendsten Projekte im Sektor der mittelalterlichen Rollenspiele, denn Entwickler Warhorse Studios vermischt in ihrem Titel ambitionierte RPG-Systeme mit geschichtlichen und kulturellen Themenkomplexen. Das Studio möchte einen möglichst realistischen Ansatz wagen und das gilt neben dem Setting auch und vor allem beim Kampfsystem, das viele Spieler bislang als hölzern beschreiben. In einem neuen Entwicklervideo geht Warhorse Studios darauf genauer ein und zeigt euch in fünf knappen Minuten, wie detailliert und wuchtig die Gefechte ausfallen. Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar für PC, PS4 und Xbox One, mehr Informationen zum Spiel gibt es in unserer Vorschau.