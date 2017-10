The Amazing Eternals hält Entwicklung an

Digital Extremes' The Amazing Eternals, zuvor bekannt als Keystone, ist ein Helden-Shooter mit ausgesprochenem Mehrspielerfokus, den wir vor kurzem bereits in der Beta-Phase anspielen konnten. Ein Forumsbeitrag auf der offiziellen Website verkündete nun überraschend, dass die Entwicklung des Spiels auf Eis gelegt werde.

"Nach vielen internen Diskussionen über den Status von The Amazing Eternals haben wir uns dazu entschieden den Pause-Knopf für die Entwicklung zu drücken.", heißt es im Beitrag. "Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht. Wir haben hart daran gearbeitet ein Spiel zu kreieren von dem wir mit Stolz behaupten können, dass es eine Menge Potential hat. Wir haben jedoch einen ehrlichen Blick auf die momentane Marktsituation geworfen und uns die Performance in der geschlossenen Beta angeschaut. Leider hat es das Spiel mit seiner momentanen Design-Richtung nicht schnell geschafft entsprechend viele Spieler anzulocken, um eine profitable Matchmaking-Spielerzahl zu erreichen. Es ist das was diese Art von Spiel überhaupt erst zum Laufen bringt. Schweren Herzens treten wir also einen Schritt zurück, um das Design zu verbessern und noch einmal auf unsere furchtlosen Helden zurückzukommen."

Zusätzlich wurde erklärt, dass Spieler die Geld im Gründer-Paket ausgegeben haben innerhalb der nächsten 72 Stunden ihr Geld zurückbekommen werden, während die Server noch bis zum 2. November laufen. Wenn euch das Spiel also gefällt, dann solltet ihr so schnell wie möglich loslegen. Die offiziellen Foren und Discord werden jedoch "für unbestimmte Zeit" fortgeführt.

"Es war keine leichte Entscheidung und wir danken euch für eure unglaubliche Unterstützung im Laufe der Entwicklung. The Amazing Eternals wird durch die die es ermöglicht haben weiterleben.", endet der Beitrag. "Wir haben keine zusätzlichen Pläne, die wir besprechen wollen, fühlt euch jedoch frei dazu hier sämtliche Fragen und Bedenken zu äußern. Wir werden versuchen sie zu beantworten."

Seid ihr traurig über die Entscheidung?