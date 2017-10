Battlerite führt Gamelocker-Service ein

Stunlock Studios hat diese Woche eine Partnerschaft mit dem IT-Unternehmen MadGlory bekanntgegeben, um mit deren Gamelocker-Dienstleistung Entwickler-APIs für die Battlerite-Community zu bringen. Was sind Gamelocker und wovon sprechen wir hier? Nun das ist im Grude ein Werkzeug um verifizierte Spielerdaten zu erhalten, indem man Matches und Spielsitzungen aufzeichnet. Was genau damit anschließend gemacht wird, liegt dann ganz im Interesse der Analysten, aber das Coaching ist eines der Bereiche, die von solchen Programmierschnittstellen profitiert.

"Mit Gamelocker sind Spieleentwickler in der Lage in ausgewiesenen Entwicklerportalen und über [sich noch in der Entwicklung befindlichen Software-Umgebungen] sicher Daten miteinander zu teilen.", heißt es in der Pressemitteilung. "Das Toolkit wird die Community von Battlerite ermutigen nützliche Werkzeuge für das Spiel zu bauen und mehreren hundert anderer Entwickler beizutreten, die sich dafür [einsetzen], Apps basierend auf den gespeicherten Daten [auch anderer Spiele] zu entwickeln."

"Nichts ist wichtiger als unsere Community", erklärt Tom Carmona, Director of Business Development bei MadGlory. "Gamelocker wird Battlerites Publikum ermächtigen und ermutigen, sich mit dem Spiel in neuen Wegen auseinanderzusetzen, indem es das Teilen von Gameplay-Daten auf so einfache Art zugänglich macht."

Ob Gamelocker das Element ist, das dem Spiel bislang fehlte?