Rift-Update 4.3 führt große Herbsternte ein

Trion Worlds hat gestern enthüllt, dass ihr MMORPG Rift ein dickes Herbstevent bekommen wird, das seit den Abendstunden auf den Liveservern gestartet ist. In diesem saisonalen Update müssen Spieler die Ereignisse der Herbsternte abschließen, um Belohnungen (in erster Linie Ausrüstung und Halloween-Masken) zu bekommen. Um diese Veranstaltung zu starten, hat der Entwickler das neue Update 4.3: Crucias Klaue eingeführt. Dieses führt wiederum einen neuen Raid namens Die stählerne Bastion und die Magier-Seele des mystischen Bogenschützen ein. Mehr Infos bekommt ihr auf der offiziellen Webseite. Unten haben wir noch den neuen Trailer angehangen, der das Update 4.3 einführt. Was schaut ihr euch zuerst an?