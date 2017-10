Nintendo Wii hilft bei der Behandlung von Parkinson-Patienten

Die Nintendo Wii war eine Revolution, vor allem durch ihre weitreichende Beliebtheit. Während Fans auf der Konsole weiterhin ihre Lieblings-Nintendo-Spiele genießen konnten, war die Konsole vor allem bei jungen und älteren Spielern durch ihre leichte Zugänglichkeit und der Bewegungssteuerung beliebt. Wie es scheint hat die Wii nicht nur Millionen von Spielern Unterhaltung geboten, sondern spielt auch in der Behandlung von Krankheiten eine große Rolle. Wie der Daily Star berichtet, verwenden zwei Professoren der renommierten Purdue-Universität in den Vereinigten Staaten die Wii um Patienten die unter der Parkinson-Erkrankung leiden zu behandeln.

Jessica Huber und Jedd Haddad vom College of Health and Human Sciences verwenden maßgeschneiderte Spiele die, laut den Professoren, Erkrankten dabei helfen die Bewegung, Sprache und generelle Qualität des Lebens zu verbessern. Die Methoden und ihre Erkenntnisse haben die beiden auf der offiziellen Webseite der Universität veröffentlicht. Dabei erklären sie, dass vor allem das Balance Board und die Wii Motes verwendet werden, um den Körper zu stimulieren und sowohl die navigatorischen Fähigkeiten als auch die Körperkontrolle zu verbessern.

"Wir schauen uns vor allem Dinge in ihrem Haus an die eventuell herausfordernd sind, wie das Wegstellen des Einkaufs wenn du auf deinen Zehen stehen musst und nach dem Schrank greifst, oder dem Kochen und gleichzeitigen kommunizieren.", erklärte Jeff Haddad. "All diese Dinge, die Leute, wenn sie jünger sind, als selbstverständlich hinnehmen, werden schwieriger je älter man wird. Vor allem wenn sie an einer Art neuromuskulären Krankheit leiden."